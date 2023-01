"Ou cede ou tem de sair!", Raimundo pressiona governo e avisa que o tempo "vai-se esgotando"

Os 365 dias de maioria absoluta não satisfazem o PCP. Os comunistas falam numa "situação social explosiva" e deixa o aviso à navegação: "A maioria absoluta do PS, por si só, não lhe permite chegar até ao fim".

Paulo Raimundo, novo secretário-geral do PCP, tornou-se líder comunista já depois dessa conquista do PS, e apesar de garantir que não tem "nenhuma obsessão com eleições antecipadas", avisa o executivo que o tempo "vai-se esgotando".

"Nós não temos nenhuma obsessão com eleições, nem queremos fazer nenhum esforço para isso. O que queremos é que o governo, que tem os instrumentos todos na mão- inclusive uma maioria absoluta-, que cumpra, que dê respostas", pede em declarações aos jornalistas em Beja esta segunda-feira.

No entanto, o líder comunista assume que a paciência não é infinita: "O tempo vai-se esgotando. Já lá vai um ano com as condições todas. Se não deu as respostas até agora, ainda vai a tempo de inverter. Mas as respostas que vemos não são nesse sentido", encosta Paulo Raimundo.

Depois da insistência dos jornalistas, o secretário-geral acaba por admitir que o governo pode não resistir à contestação. "Ou há resposta do governo para resolver o problema das pessoas (...), ou elas têm de responder de força mais acentuada a esta política", e concretiza:

"Das duas três: ou cede e dá alternativa - que é o que nós queremos-, ou tem de sair", dispara.