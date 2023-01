Chumbo da eutanásia. PS lamenta “problema semântico”, PSD e Chega pedem referendo

“Trata-se de um problema de redação. Nas cabeças dos legisladores e dos partidos que escreveram a lei é claro que se pretende, se o Presidente da República resolver devolver a lei, cá estaremos para fazer a correção no texto e será desta que podemos ter em Portugal lei da morte medicamente assistida”, disse.

Pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo considerou "será desta" que Portugal terá uma lei da eutanásia, depois do chumbo do Constitucional.

“Temos que respeitar a decisão do Tribunal Constitucional. Há aqui um problema semântico que foi suficientemente forte para uma pronúncia de inconstitucionalidade. O ‘e’ não significa ‘ou’. O ‘ou’ não significa ‘e’. Se é uma questão de mudar uma conjunção, cá estaremos”, disse.

Para Isabel Moreira, a decisão que levará o Parlamento a alterar a lei pela 4.ª vez prende-se com a expressão “sofrimento de grande intensidade”, que a deputada entende estar “perfeitamente explícito”.

Em declarações no Parlamento, a deputada socialista Isabel Moreira disse que o facto das questões de “doença fatal” e “antecipação da morte” terem sido deixadas de fora na decisão do Tribunal Constitucional “é uma grande vitória”.

"O PSD tem razão. Basta de teimosia. A discussão da eutanásia deve sair das 4 paredes do parlamento e ser alvo de um referendo. A democracia direta é o espaço de uma discussão profunda e de uma decisão segura, visto que a pergunta tem de ser aprovada previamente pelo TC. Governo, PS e Chega juntaram-se para chumbar a iniciativa do PSD, agora só o podemos fazer em setembro. E faremos!", escreveu na rede social Twitter.

Esta foi também a mensagem partilhada pelo líder do partido, Luís Montenegro, que disse mesmo que o partido avançará com o pedido de referendo na próxima sessão legislativa, em setembro.

"Como sempre disse o PSD, esta é uma matéria de grande sensibilidade. É preciso um consenso relativo. Esta é uma matéria que deve ser sujeita a referendo", disse no Parlamento. Miranda Sarmento lamenta ainda que "o país não tenha tido ainda a possibilidade de ser auscultado", e que a responsabilidade é do PS, Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República e o Chega.

Em reação ao chumbo do Constitucional, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, voltou a defender a realização de um referendo para decidir a questão.

Já André Ventura, o líder do Chega, voltou a defender que o processo "só se resolve com um referendo". " De que tem medo a esquerda? De que tem medo o Governo?", disse.

"Qualquer pessoas com o mínimo de formação saberia que a falta de concretização de conceitos era um assunto demasiado sério para o fazer com trapalhadas e pressa que esta esta legislatura não chegasse até ao fim. A pressa é inimiga da perfeição", afirmou.

Habitualmente do lado contra a eutanásia, o PCP colocou-se fora da discussão da constitucionalidade, acreditando que o novo chumbo pelo Tribunal Constitucional merece uma reflexão.

"Aquilo que o PCP considera importante é que sejam tomadas medidas no Plano do Serviço Nacional de Saúde, para evitar o sofrimento de pessoas, designadamente ao nível de cuidados paliativos", disse o ex-deputado comunista António Filipe, que insiste que o que é preciso não é aprovar a despenalização da morte medicamente assistida, mas sim investir no SNS.

[em atualização]