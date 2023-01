O pedido de levantamento de imunidade parlamentar do deputado do PSD Joaquim Pinto Moreira já foi entregue no Parlamento.



A informação está a ser avançada esta segunda-feira pela SIC Notícias, que adianta que o pedido foi efetuado na passada sexta-feira.

O deputado e ex-presidente da autarquia de Espinho foi alvo de buscas no âmbito da operação Vórtex.



Pedido foi remetido para a 14.ª comissão.

[Notícia atualizada às 12h08 de 30 de janeiro de 2023]