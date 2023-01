Chumbo da eutanásia. PS lamenta “problema semântico”, PSD e Chega pedem referendo

Pela Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo considerou "será desta" que Portugal terá uma lei da eutanásia, depois do chumbo do Constitucional.

Em declarações no Parlamento, a deputada socialista Isabel Moreira disse que o facto das questões de “doença fatal” e “antecipação da morte” terem sido deixadas de fora na decisão do Tribunal Constitucional “é uma grande vitória”.

"O PSD tem razão. Basta de teimosia. A discussão da eutanásia deve sair das 4 paredes do parlamento e ser alvo de um referendo. A democracia direta é o espaço de uma discussão profunda e de uma decisão segura, visto que a pergunta tem de ser aprovada previamente pelo TC. Governo, PS e Chega juntaram-se para chumbar a iniciativa do PSD, agora só o podemos fazer em setembro. E faremos!", escreveu na rede social Twitter.

Esta foi também a mensagem partilhada pelo líder do partido, Luís Montenegro, que disse mesmo que o partido avançará com o pedido de referendo na próxima sessão legislativa, em setembro.

"Como sempre disse o PSD, esta é uma matéria de grande sensibilidade. É preciso um consenso relativo. Esta é uma matéria que deve ser sujeita a referendo", disse no Parlamento. Miranda Sarmento lamenta ainda que "o país não tenha tido ainda a possibilidade de ser auscultado", e que a responsabilidade é do PS, Augusto Santos Silva, o presidente da Assembleia da República e o Chega.

Em reação ao chumbo do Constitucional, o líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, voltou a defender a realização de um referendo para decidir a questão.

"Aquilo que o PCP considera importante é que sejam tomadas medidas no Plano do Serviço Nacional de Saúde, para evitar o sofrimento de pessoas, designadamente ao nível de cuidados paliativos", disse o ex-deputado comunista António Filipe, que insiste que o que é preciso não é aprovar a despenalização da morte medicamente assistida, mas sim investir no SNS.

"Qualquer pessoas com o mínimo de formação saberia que a falta de concretização de conceitos era um assunto demasiado sério para o fazer com trapalhadas e pressa que esta esta legislatura não chegasse até ao fim. A pressa é inimiga da perfeição", afirmou.

Já André Ventura, o líder do Chega, voltou a defender que o processo "só se resolve com um referendo". " De que tem medo a esquerda? De que tem medo o Governo?", disse.

Bloco surpreendido, Livre quer aprovar rapidamente nova versão

Pelo Bloco de Esquerda, o ex-deputado José Manuel Pureza considerou que a decisão do TC é "um pouco surpreendente", referindo que o que está em causa são "três características de sofrimento com a palavra 'e'" e que a questão será "corrigida facilmente pelo Parlamento".

“O país quer ter esta lei, uma lei rigorosa mas ao mesmo tempo de grande abertura. Esta lei, sendo muito complexa, foi dotada de acrescentos de qualidade que o TC repetidamente reconhece neste comunicado. O Constitucional reconhece que se trata de uma lei que precisa deste pequeno aperfeiçoamento. Ele será feito e a lei entrará em vigor quando tiver de entrar”, disse.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, o membro de contacto do partido Livre Pedro Muacho disse que o partido "respeita a decisão" dos juízes e destaca "como ponto positivo" que o TC tenha "afastado completamente a dúvida" se qualquer lei sobre esta matéria seria contrária à Constituição.

"Sem prejuízo de analisarmos com mais calma os argumentos do TC, parece ser uma questão de clareza e o Livre vai empenhar-se no parlamento em esclarecer todas as dúvidas para que se possa estar perante uma lei que tenha certeza jurídica e não crie qualquer tipo de insegurança nas pessoas quanto à legislação e sua aplicabilidade", afirmou.

O dirigente do Livre manifestou ainda o desejo de que "rapidamente se possa aprovar no parlamento uma nova versão da lei que esclareça as dúvidas que o TC levantou".

A porta-voz do PAN espera que o processo legislativo sobre a despenalização da morte medicamente assistida retome "de forma célere" e que os deputados se debrucem apenas sobre as questões levantadas pelo Tribunal Constitucional.

"Aquilo que nos parece é que terá que agora ser posto em marcha o processo de forma célere para, de alguma forma, limar aquilo que posam ser as preocupações do Tribunal Constitucional [TC] e esperamos que o processo se cinja a isso mesmo, única e exclusivamente aos aspetos aqui apontados pelo TC", afirmou Inês de Sousa Real.

Com Lusa

(notícia atualizada às 19h40 com mais reações)