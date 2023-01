PSD questiona "esquecimento seletivo" sobre prémio de dois milhões à CEO da TAP

O PSD pediu este domingo esclarecimentos sobre o bónus de dois milhões de euros à CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener, caso se cumpra os objetivos do plano de reestruturação da empresa. À margem da convenção nacional do Chega, o vice-presidente social-democrata, Miguel Pinto Luz, indica que a líder da companhia aérea devia ter revelado no Parlamento o valor do bónus que poderia receber. “Já omitiu, já houve mentiras, esquecimentos seletivos. Assistimos de tudo nos últimos tempos. Por isso esperamos que na comissão de inquérito essa incapacidade de recordar o que aconteceu no passado recente acabe de uma vez por todas porque os portugueses têm direito à verdade”, disse Pinto Luz. O dirigente social-democrata atirou-se ainda ao Governo, pela má gestão da TAP, onde o Estado já injetou mais de três mil milhões de euros. “O Governo, infelizmente, gere esta verdade aos pedaços. Verdade só há uma e é essa que o PSD quer”, disse. De acordo com o Correio da Manhã, o prémio financeiro será pago Christine Ourmières-Widener no final do contrato, em 2025. O contrato prevê um prémio que corresponde a 80 por cento da remuneração anual da gestora, que aufere 504 mil euros brutos por ano. Quando marcou presença no Parlamento, durante uma audição a 18 de janeiro, Ourmières-Widener confirmou a existência do prémio, mas não revelou o montante que poderia receber.