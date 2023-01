IL considera "preocupante" bónus da CEO da TAP: "Alguém tem de assumir responsabilidades"

O líder parlamentar da Iniciativa Liberal, Rodrigo Saraiva, considera que é preocupante o eventual bónus de dois milhões de euros para a CEO da TAP, se cumprir o plano de reestruturação da empresa.

"Estamos a falar de 3,2 mil milhões de euros. É preciso clarificar, tendo já sido perguntado diretamente à CEO da TAP [sobre] este valor, ao não querer dizer, no momento certo, no fórum adequado, isto é bastante preocupante. Alguém tem de assumir responsabilidades. Nós já dissemos que não só os responsáveis governativos têm imensas responsabilidades na gestão do dossier TAP, mas a administração da TAP já não saía bem do filme e cada vez sai menos bem", defendeu o líder parlamentar da Iniciativa Liberal, em declarações à Renascença, na convenção do Chega que termina este domingo.

Se a TAP cumprir os objetivos do plano de reestruturação, a CEO da empresa terá direito a um bónus no final do contrato que pode chegar a dois milhões de euros, conta este domingo o Correio da Manhã.



A compensação está prevista apenas para o fim do contrato de cinco anos de Christine Ourmières-Widener, tendo como referência 80% do seu salário bruto anual, de acordo com o CM. A CEO da TAP recebe 504 mil euros por ano.

Christine Ourmières-Widener foi questionada no Parlamento, há 10 dias, acerca do bónus a que terá direito, mas não revelou o valor. “Eu tenho um bónus se o plano de reestruturação for cumprido, plenamente cumprido. Estamos a falar de um horizonte até 2025, é a estrutura do meu contrato, mas ainda falta muito tempo”, disse aos deputados.