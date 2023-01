Convenção do Chega. André Ventura reeleito com 98,3% dos votos

André Ventura foi este sábado reeleito como líder do Chega por 98,3% dos votos, na quinta Convenção Nacional do partido, realizada em Santarém.

No discurso de reação, Ventura garantiu que o Chega vai conseguir chegar ao governo e que a decisão está nas mãos dos eleitores, prometendo "conquistar a rua à esquerda" e sublinhando que o resultado representa uma “unidade que nenhum partido consegue ter”, aproveitando para atacar a oposição interna que não foi a votos.

"Há apenas uma entidade que estabelece quais são as linhas vermelhas. Não se chama Luís Montenegro, Rui Rocha, nem Augusto Santos Silva, nem António Costa. Chama-se povo português e só ele estabelecerá as linhas vermelhas de Portugal e do Chega", disse, acrescentando que as ruas "não são da CGTP, nem do Bloco de Esquerda" e prometendo que o partido "dará voz àqueles que a perderam".

Ventura já foi candidato por várias vezes, mas apenas teve um adversário nas eleições diretas de 6 de novembro de 2021, Carlos Natal, que obteve 5,22% dos votos, contra 94,75% para o atual presidente.

"O professor doutor André Ventura foi eleito com 98,3% dos votos", anunciou o dirigente, não tendo detalhados o número de votos a favor, contra e abstenções, entre os mais de 600 delegados.