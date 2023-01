“Tamanho disparate!”. Nuno Melo atira-se às sondagens e diz ser “impossível” CDS ter 0,0%

O presidente do CDS-PP, Nuno Melo, diz que é um “tamanho disparate” a sondagem da Pitagórica para a CNN Portugal que prevê 0,0% das intenções de voto para o CDS.

À margem do evento “Road to Recovery” em Lisboa, do Partido Popular Europeu- onde PSD e CDS estão incluídos- o líder centrista desvaloriza os resultados revelados na passada quarta-feira.

“Só alguém destituído de racionalidade é que acredita que um partido que governa sozinho seis autarquias, governa mais de 40 em coligação com o PSD, que está nos governos regionais, e que tem uma delegação no Parlamento Europeu, não tem um voto”, dispara Nuno Melo em declarações aos jornalistas.

O eurodeputado vai mais longe ao classificar o resultado dessas projeções como um “tamanho disparate”, e acusa essa sondagem de “manipular” os resultados na prática.

“É tamanho disparate que eu devo dizer que isto só desabona a quem se permite propalar tal coisa”, atira Nuno Melo, que complementa: “É impossível. Até poderia ter zero ponto qualquer coisa, mas zero é a expressão do impossível. Uma empresa que se quer credível, dizê-lo, só me permite dizer que manipula”.

Nuno Melo lembra que nas legislativas de 2022 o partido teve 100 mil votos- “mais do que o PAN e do que o Livre” – e considera que esta dita “manipulação” abona a alguém: “não é ao CDS”.

O presidente do CDS aproveita o momento para garantir que o partido “terá muitíssimo melhor do que isso” quando for a votos. E para se afastar do Chega e da Iniciativa Liberal.

“Nem se confunde com a direita absolutamente radical e populista, nem com a direita que só tem uma ideia sobre economia e que, em tudo o resto, não tem mais ideia nenhuma”, distingue Melo.