"O recado é dediquem-se à pesca". Governo acaba com secretaria da Agricultura

O presidente da Confederação dos Agricultores de Portugal denuncia que, esta sexta-feira, há um decreto-lei que acaba com a secretaria de Estado da Agricultura, passando tais funções para o secretário de Estado das Pescas.



Eduardo Oliveira e Sousa diz que tal decisão é incompreensível. "A ministra da Agricultura e da Alimentação é coadjuvada no exercício das suas funções pela secretaria de Estado das Pescas. Isto significa que é oficial que, a partir de hoje, não há secretaria de Estado da Agricultura. isto significa que há um recado do Governo para os agricultores se dedicarem à pesca", diz.

O presidente da CAP promete que vai questionar o Governo sobre este tema e não percebe como é que, de um momento para o outro, deixou de haver a necessidade de ter uma secretaria de estado da Agricultura.

Recorde-se que a última secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves, saiu depois de ser noticiado que teria contas bancárias arrestadas em conjunto com o marido.

Ministério diz que é "procedimento administrativo"

O ministério da Agricultura já confirmou o cenário, mas diz que se trata "de uma questão de orgânica", um "procedimento administrativo".

Fonte do gabinete de Maria do Céu Antunes adiantou à Renascença que, por não existir ninguém, para já, para o cargo, procedeu-se à alteração da orgânica do Governo.

No entanto, se o Primeiro-ministro e a ministra da Agricultura entenderem haver espaço para a secretaria de estado da Agricultura, a orgânica governamental muda novamente, diz a mesma fonte.