Montenegro acusa PS de utilizar dinheiro público para fazer campanha

O presidente do PSD acusa o Governo de estar a “fazer campanha política” com fundos europeus e dinheiro dos contribuintes e de estar a “enganar os municípios”. Luís Montenegro refere-se à iniciativa chamada “Governo mais próximo”, onde o executivo faz conselhos de ministros e visitas a vários pontos do país.

“Com o dinheiro dos contribuintes portugueses e com o dinheiro da Europa, o Governo está a fazer já hoje campanha política no terreno. Estas visitas estão a servir para que membros do Governo vão prometer obras, inaugurar primeiras placas, porque em Portugal temos uma tradição - sempre que temos governos socialistas - que primeiro se põem as placas e depois se inauguram as obras”, acusou num evento do Partido Popular Europeu, esta tarde, em Lisboa.

Para Montenegro, o Governo está a tentar perceber em cada município quais as obras mais avançadas a tempo de serem encaixadas no PRR, mas com estimativas de custo “muito aquém” do valor real, o que constituirá um “presente envenenado” para as autarquias no futuro.

“O Governo português está a enganar os municípios portugueses, está a enganar o espírito do PRR, está a aproveitar para fazer campanha política e para onerar ainda mais as dificuldades financeiras das autarquias.”

O líder do PSD comentou ainda a não reposição da secretária de Estado da Agricultura, sugerindo que isso acontece porque ninguém passa no questionário do próprio Governo.

Sobre o argumento das contas certas – adotado pelo PS - Luís Montenegro acredita que são fáceis de atingir usando a fórmula deste Governo. “Mas as contas equilibradas do Governo socialista português têm pés de barro Impostos máximos, falta de investimento público e falta de crescimento económico, é isto que tem acontecido em Portugal”, criticou.

Desafiou ainda o Primeiro-ministro a dar o exemplo de uma mudança estrutural feita em Portugal nos últimos sete anos.