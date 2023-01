No Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, Marcelo Rebelo de Sousa apela aos portugueses que, "de forma activa e empenhada", homenageiem as vítimas do Holocausto, um contributo para que "o hediondo manto da intolerância nunca mais se abata sobre a Europa e o Mundo".

Assinalar este feito, diz Marcelo, "constitui um imperativo para todos os defensores dos valores da Liberdade, da Dignidade do ser humano e da Tolerância, assumindo em 2023 particular importância face à crescente banalização da violência".