Durão Barroso diz que os governos devem evitar a arrogância do poder

O antigo primeiro-ministro Durão Barroso disse nesta sexta-feira que há um "peso excessivo" do poder central em Portugal e alertou para a importância de os governos evitarem a "arrogância do poder", sublinhando que a sociedade civil devia ser "mais independente".

"O poder central em Portugal é muito forte. Muitas pessoas, por conformismo, não querem estar contra o poder. Querem estar a favor do poder, mesmo grupos económicos e, por isso, há menos espaço para a afirmação da sociedade civil", afirmou.

O ex-governante social-democrata e antigo presidente da Comissão Europeia falava no Funchal, no âmbito da conferência "Crise na Participação Política - O Desafio da Década", organizada pelo PSD/Madeira, uma iniciativa integrada no projeto Compromisso 2030, com vista a recolher contributos para a elaboração do programa de governo que o partido vai apresentar nas legislativas regionais deste ano.

Barroso pede sociedade civil mais independente

"Em Portugal, eu gostava de ver uma sociedade civil mais independente, mais forte. Acho que há talvez um peso excessivo do poder central em Portugal", afirmou Durão Barroso, para logo acrescentar: "Gostava que houvesse uma sociedade civil mais forte do ponto de vista das empresas, dos sindicatos, das universidades, da expressão do pensamento, das organizações não-governamentais."