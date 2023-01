Sondagem. Mais de metade dos portugueses reprova desempenho do Governo

53% dos portugueses inquiridos avaliam o executivo liderado por António Costa como tendo um desempenho mau ou muito mau. É o que revela, esta quinta-feira, a sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI e CNN Portugal.

De acordo com a sondagem, trata-se de uma subida de 12 pontos percentuais na avaliação negativa do Governo que regista o valor mais baixo desde novembro. Os dados mostram que três em cada cinco inquiridos reprovam a forma como o primeiro-ministro está a governar o país.

No que toca à intenção de voto dos portugueses, o PSD sai a ganhar. Se as eleições fossem hoje, o partido de Luís Montenegro seria o partido mais votado com 30,6 % das intenções de voto. Já o PS, após uma descida significativa, contaria com o voto de 26,9% dos inquiridos.

O Chega e o Iniciativa Liberal são os partidos que mais sobem na intenção de voto dos portugueses. Segundo a sondagem feita para a TVI/CNN Portugal, o partido de André Ventura confirma-se como a terceira força política e os liberais na quarta posição.