Sondagem. “As eleições já lá vão", diz Mariana Vieira da Silva

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, desvalorizou, esta quinta-feira, a sondagem da Pitagórica que coloca o PSD à frente do PS na intenção de voto.

Em declarações aos jornalistas, em Castelo Branco, a segunda figura do governo de António Costa lembrou que os portugueses deixaram “uma mensagem muito clara” nas últimas eleições que deram a maioria absoluta ao PS.

Para a ministra, “agora é tempo de cumprir o programa”, até porque, “as eleições já lá vão”.

“Aproximamo-nos do dia em que assinalamos uma das últimas eleições e a mensagem muito clara que os portugueses deram há um ano foi a de procura de estabilidade política e a de procura do programa que apresentamos e que estamos a desenvolver”, lembrou Mariana Vieira da Silva. “É nisso que estamos concentrados”, insistiu. “As eleições já lá vão. Agora é tempo de cumprir o programa e é isso que estamos a fazer”, concluiu.

Em causa está a sondagem realizada para a TVI e CNN Portugal, divulgada esta quarta-feira, que coloca o PSD com 30,6% da intenção de voto, à frente do PS com 26,9%.