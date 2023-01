Marcelo considera caso do palco-altar da JMJ "esclarecido". "Vamos esperar"

Antes, Marcelo tinha pedido uma Jornada Mundial da Juventude “simples, pobre e não-triunfalista” , à imagem do “pensamento” do Papa Francisco.

O PR sublinhou que o presidente da JMJ, em declarações aos jornalistas, "concordou" com a sua opinião. "D. Américo Aguiar disse e muito bem que é sensível à compatibilização dos objetivos com as circunstâncias económicas e sociais", disse Marcelo aos jornalistas, após a conferência de imprensa do presidente da Fundação Jornada Mundial da Juventude.

Marcelo Rebelo de Sousa pretende agora "esperar" pelas reuniões entre as "autoridades decisivas" - Governo, Câmara, técnicos, onde o assunto será discutido.

O Presidente da República considera que o caso da construção do palco-altar da JMJ por 4,24 milhões de euros "está esclarecido".

O bispo D. Américo Aguiar admitiu que o custo do altar-palco "é um número que magoa" e garante que vai tentar perceber a razão do valor e tentar "corrigir o caminho".

Marcelo Rebelo de Sousa disse ainda aos jornalistas que D. Américo Aguiar desmentiu uma "nota do Patriarcado de que o Presidente já saberia" dos custos do palco da JMJ.

O Patriarcado de Lisboa não publicou qualquer nota sobre o assunto. O PR refere-se a uma notícia avançada pela SIC, que cita o Patriarcado de Lisboa dizendo, numa conversa pelo telefone, que o Presidente já teria conhecimento dos valores.

A Câmara Municipal de Lisboa adjudicou por ajuste direto a construção do palco-altar da JMJ por 4,24 milhões de euros, o que gerou queixas de “falta de transparência” por parte da oposição e a um pedido do Chega para que Carlos Moedas vá ao parlamento justificar os custos do evento.

Segundo a informação disponibilizada no Portal Base da Contratação pública, à construção do palco-altar soma-se o valor de "1,06 milhões de euros para as fundações indiretas da cobertura”.