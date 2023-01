JMJ. PS em Lisboa diz que "é totalmente falso" que Moedas tenha começado "do zero"

"É totalmente falso e facilmente desmentível que, quando Carlos Moedas assumiu o cargo, este tenha começado o trabalho de preparação da Jornada da Juventude "do zero" e que "não estava nada feito"", asseguram os socialistas, em comunicado, apresentando o que foi feito pelo anterior executivo camarário, sob presidência de Fernando Medina (PS) que perdeu a reeleição ao cargo contra o social-democrata.

Os vereadores do PS na Câmara de Lisboa afirmaram hoje que "é totalmente falso" que o atual presidente do executivo municipal, Carlos Moedas (PSD), tenha começado "do zero" o trabalho de preparação da Jornada Mundial da Juventude.

Do investimento do município de Lisboa na JMJ que poderá ir até aos 35 milhões de euros, a vereação do PS defende que "as duas únicas obras que transformam a cidade foram lançadas pelo anterior executivo, através de concursos púbicos", nomeadamente a conversão do aterro sanitário de Beirolas para o parque onde o evento vai decorrer, em que o anúncio do procedimento foi publicado em setembro de 2021 e com o valor do preço base de sete milhões de euros.

A outra obra, referem, é a ponte pedonal e ciclável no rio Trancão, ligando Loures a Lisboa, cujo anúncio do procedimento foi publicado em junho de 2020 e com o preço base de 3,5 milhões de euros.

Em comunicado, os socialistas colocam em causa a informação da liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, que tem referido "insistentemente" que, das empreitadas em curso ou em preparação para a JMJ, "cerca de 19 milhões de euros serão para pagar obras de transformação da cidade e que ficarão para sempre, muito depois de concluído o evento".

"As obras de infraestrutura, que demoram mais tempo e ficarão para a cidade, estavam lançadas e prontas para ser adjudicadas nas primeiras semanas de Carlos Moedas na CML [Câmara Municipal de Lisboa]", indica o PS, referindo que "até o projeto para o palco estava desenhado e pronto há vários meses".

O projeto proposto pelo PS para o palco passava por "uma solução bastante mais simples e menos dispendiosa que a atual, não necessitando sequer da construção de fundações para suportar o peso da pala gigantesca entretanto exigida pela nova direção da SRU", lê-se na nota.

"Se algum motivo atrasou os procedimentos foi a indefinição permanente dentro da CML com a pasta da Jornada, levando mesmo à demissão da vereadora responsável pela sua coordenação, Laurinda Alves", apontam os socialistas.

Para a vereação do PS, a contratação por ajuste direto das obras para a JMJ "foi uma escolha de Carlos Moedas, não havendo qualquer razão para o fazer que não a escolha política feita pela sua equipa".

Acusando a liderança PSD/CDS-PP de recorrer ao ajuste direto de forma "extensiva e intensiva", os socialistas criticam a falta de transparência neste âmbito, nomeadamente a escolha política de "ocultar o caderno de encargos, nas duas empreitadas do palco, do portal de contratação pública, ao contrário do que acontece com todos os outros contratos".

"A conversa da transparência de Moedas é isso mesmo, conversa", reclama o PS.

De acordo com os socialistas, desde junho de 2022 que ficou assumido que a Câmara de Lisboa tinha de fazer o altar, com os prazos expeditos permitidos pela alteração legislativa para a JMJ, pelo que "qualquer concurso público lançado até setembro de 2022 ou outubro garantiria que a obra começava no dia em que vai acontecer através do ajuste direto".

"Atirar a responsabilidade pelo aluguer de palcos ou outras estruturas efémeras, que só agora estão a ser contratadas por ajuste direto, para um executivo que terminou funções dois anos antes da Jornada da Juventude é uma encenação forçada e desesperada de quem não quer assumir que nada fez durante mais de um ano", defende o PS, responsabilizando a liderança PSD/CDS-PP.

Para ter acesso a toda a informação e documentação sobre a intervenção da Câmara de Lisboa na preparação da JMJ, incluindo os contratos celebrados, o PS apresentou um requerimento com 10 questões concretas, incidindo também sobre o altar-palco.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 01 e 06 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.

As jornadas nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.