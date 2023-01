"Está esclarecido". Marcelo afirma que não conhecia custo do altar-palco

O Presidente da República afirmou esta quinta-feira que desconhecia o custo do altar-palco a construir em Lisboa para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e saudou as declarações do bispo Américo Aguiar sobre esta matéria.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à porta do Cineteatro Capitólio, em Lisboa, a propósito de uma notícia SIC a quem fonte não identificada do Patriarcado de Lisboa disse que o chefe de Estado sabia do custo do polémico altar-palco, que é de cerca de cinco milhões de euros.

"Está esclarecido, D. Américo Aguiar acabou de dizer, desmentindo a nota do Patriarcado, que o Presidente da República não sabia o valor do altar. E, portanto, a Igreja, e bem, desmentiu aquilo que tinha vindo numa nota do Patriarcado e que tinha provocado a minha estupefação", declarou o Presidente da República.



O Patriarcado de Lisboa não publicou qualquer nota sobre o assunto. O PR refere-se a uma notícia avançada pela SIC, que cita o Patriarcado de Lisboa dizendo, numa conversa pelo telefone, que o Presidente já teria conhecimento dos valores.