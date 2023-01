Bancada da IL renova confiança no líder e vice que tinham colocado lugar à disposição

O Grupo Parlamentar da IL decidiu, esta quinta-feira, renovar a confiança no seu presidente e na vice-presidente, Rodrigo Saraiva e Carla Castro, respetivamente, que tinham colocado os lugares à disposição na sequência das eleições internas.

Em declarações à agência Lusa após a reunião do grupo parlamentar desta manhã - a primeira depois das eleições internas da IL do passado fim de semana - Rodrigo Saraiva explicou ainda a reorganização sobre a presença dos deputados nas comissões parlamentares na sequência da eleição de Rui Rocha, que substituirá João Cotrim Figueiredo na presidência dos liberais.

"Quer eu quer a Carla Castro, portanto o presidente do grupo parlamentar e a vice-presidente do grupo parlamentar, colocámos ao restante grupo parlamentar os nossos lugares à disposição dentro desta reorganização que iríamos fazer e de forma unânime o grupo parlamentar renovou a confiança para que continuássemos ambos em funções", afirmou.

Assim, "a liderança parlamentar irá continuar a desenvolver o seu mandato como está previsto", ou seja, durante duas sessões legislativas, assegurando Rodrigo Saraiva que as eleições internas -- nas quais Carla Castro perdeu a corrida eleitoral para Rui Rocha -- "não vai mudar em nada aquilo que era a dinâmica" da bancada da IL no parlamento.

Precisamente no ínicio do período de votações do plenário de hoje, o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, saudou Rui Rocha e desejou "bom trabalho" como presidente da IL e agradeceu também o contributo que Cotrim Figueiredo deu ao parlamento na qualidade de líder do partido, tendo ambos sido aplaudidos pelos deputados.

Sobre a reorganização das comissões parlamentares, o líder parlamentar liberal explicou que tal como acontecia quando João Cotrim Figueiredo era presidente, também Rui Rocha não será efetivo em nenhuma comissão.

Com esta mudança na presidência, segundo Rodrigo Saraiva, houve necessidade de reorganizar as pastas no parlamento, ficando João Cotrim Figueiredo efetivo numa comissão que era de Carla Castro, a de Orçamento e Finanças, e outra que era de Rui Rocha, a de Agricultura e Pescas.

Já Carla Castro mantém-se na comissão da Educação e passará a ser efetiva no Trabalho, Segurança Social e Inclusão, pasta que era de Rui Rocha.

Rodrigo continua com a responsabilidade dos Negócios Estrangeiros e passa agora a ficar com a pasta da Defesa.

Carlos Guimarães Pinto continua com a pasta da economia e passa agora a acumular com a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, enquanto Joana Cordeiro permanece com a saúde e estará como efetiva na Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

Já Patrícia Gilvaz continua na 1.ª comissão e assume a de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.