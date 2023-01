BE diz que da resposta de Costa subentende-se tentativa de proteger Isabel dos Santos

O BE defendeu esta quarta-feira que da resposta do primeiro-ministro ao parlamento "subentende-se uma tentativa de proteger" Isabel dos Santos "e o seu papel no Eurobic", acusando Carlos Costa, PS e PSD de estarem a lavar "roupa suja".

"Devemos dizer que das palavras do primeiro-ministro e das respostas que deu, subentende-se que houve uma tentativa de proteger o papel de Isabel dos Santos, filha do Presidente de Angola, e o seu papel no Eurobic", considerou a bloquista Mariana Mortágua, em conferência de imprensa no parlamento.

Na opinião do BE, "esta proteção, que acabou por não ter qualquer consequência, a verificar-se, é obvio que é uma situação grave e configura uma subalternização do Estado português aos interesses da elite angolana".

"Aquilo que eu gostaria de destacar é que esta posição do regime português de subalternização aos interesses da elite angolana não aconteceu apenas no mandato e no PS de António Costa. Ela foi a regra do Banco de Portugal, a regra do PSD e a regra do PS ao longo dos últimos 20 anos", salientou.

A deputada bloquista deu vários exemplos, dizendo que "foi o Banco de Portugal que autorizou a entrada de Isabel dos Santos no Eurobic em 2014, quando já se sabia que a fortuna da filha do presidente [de Angola] era uma fortuna roubada ao povo angolano, e muitos outros países europeus travaram os capitais angolanos".

"Foi o Banco de Portugal que permitiu que o BNI Angola se instalasse em Portugal apesar de ter acionistas escondidos, como o caso do construtor José Guilherme e de ter outros acionistas, como o filho do presidente do BNA, o Banco Nacional de Angola", acrescentou.

Mariana Mortágua salientou também que "foi o ministro do PSD Rui Machete que pediu desculpas a Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, por estar a ser investigado em Portugal por lavagem de dinheiro".

"Foi Carlos César, o presidente do PS, que foi ao congresso do MPLA em 2016 agradecer o contributo da elite angolana para a economia portuguesa", acrescentou.

Para a deputada bloquista, o que se deve concluir "com alguma serenidade, é que o que se passa entre o antigo governador do Banco de Portugal [Carlos Costa], o Grupo Parlamentar do PS e do PSD não é uma preocupação com a lavagem de dinheiro angolano em Portugal, é uma lavagem de roupa suja".

"É uma vingança entre instituições que tem a ver com o passado e que nada tem a ver com o papel da elite angolana em Portugal", acusou.

Para a deputada, o país assiste hoje "infelizmente ao facto de Portugal continuar a ser usado para lavar dinheiro, desta vez pela oligarquia russa, sem que isso desperte o interesse nem do Banco de Portugal, nem do PSD, nem do PS".