Operação Tutti Frutti. Diretor da PJ confirma "investigações a vários mandatos"

O diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ) confirma a investigação "a vários mandatos", em declarações aos jornalistas, depois de, nesta terça-feira, terem sido feitas novas buscas na Câmara Municipal de Lisboa.

Luís Neves refere que "era necessário encontrar cirurgicamente um documento específico", relacionados com factos que estão em investigação.

O representante da PJ indica que os factos em questão não estão relacionados com os mandatos de António Costa, na época en que era o autarca da capital portuguesa.

"Tem a ver com factos que estão em investigação, mais antigos [do que o mandato de Fernando Medina]. Não tem de ser mandatos do A, do B, ou do C. Há outras personagens que podem estar a ser investigados ou que podem ser importantes para a investigação".

De acordo com a CNN Portugal, os inspetores procuraram atas de reuniões da câmara relacionadas com processos urbanísticos apresentados pelo ex-vereador do Urbanismo Manuel Salgado, durante a presidência de Fernando Medina.

A Renascença sabe que os inspetores da PJ estiveram ao final da manhã no departamento jurídico da Assembleia Municipal, onde normalmente se centralizam os contratos de assessoria, como o que foi celebrado com Joaquim Morão, já constituído arguido. As buscas duraram toda a manhã, mas já terminaram.