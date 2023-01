PS disposto a "corrigir o que for possível" na lei para proteger bem-estar animal

O vice-presidente da bancada parlamentar socialista, Pedro Delgado Alves, diz que o PS está disposto a "corrigir o que for possível, das várias formas que for possível" na Constituição e na lei para garantir o bem-estar animal.

Em declarações à Renascença, Delgado Alves revela que "o tema já estava na agenda" socialista: "O nosso projeto de revisão constitucional contempla expressamente a inclusão de uma referência ao bem-estar animal".

O deputado do PS realça que, deste modo, "se supera a falta de uma previsão na Constituição para se poder criminalizar estas condutas". No entanto, trata-se apenas de "parte do problema".

De acordo com Delgado Alves, os juizes compreendem que a "lei precisava de ser mais determinada", com conceitos "mais densificados e mais claros, para garantir que cumpre todos os requisitos que uma lei penal deve ter".

Nesse capítulo, o vice-presidente da bancada parlamentar do PS relembra que o partido "já fez uma revisão em 2020" e que está "disponível para voltar a fazer afinamentos".

Contudo, Pedro Delgado Alves não compromete os socialistas com um calendário apertado: "Uma alteração à lei pode-se fazer antes do fecho da revisão constitucional, mas, de momento, não está nada agendado".