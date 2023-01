Pedro Nuno Santos regressa ao Parlamento em fevereiro e vai manter-se discreto até setembro

O ex-ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos deu sinal de vida esta sexta-feira ao divulgar o "esclarecimento público" onde assume que teve conhecimento do valor da indemnização e que deu o aval à indemnização de Alexandra Reis e no "início" de fevereiro pretende regressar ao Parlamento. Com o mandato de deputado suspenso por 30 dias desde a demissão do Governo no final de dezembro, a Renascença sabe que a intenção de Pedro Nuno Santos é manter-se discreto nos corredores da Assembleia da República até à 'rentrée' política de setembro.

Depois da saída com estrondo do Governo, será vontade daquele que é sempre dado como potencial sucessor de António Costa na liderança do PS em cumprir um período de nojo, distanciar-se como puder dos holofotes e das oposições e dar tempo aos trabalhos da comissão de inquérito à gestão da TAP, onde, de resto, deverá ser um dos protagonistas. Tendo renunciado ao Secretariado Nacional do PS, Pedro Nuno perdeu o acesso por inerência a todos os cargos de direção nacional do partido, nomeadamente à Comissão Nacional, onde, de resto, era raro participar.

O ex-ministro tornou-se, assim, um militante de base e a Renascença sabe que, por exemplo, não pretende estar presente no comício do PS que está a ser organizado para o final da tarde do próximo sábado no pavilhão Multiusos de Viseu. O evento tem como mote "Prestar Contas", está já a ser divulgado pelas redes sociais do partido e terá a intervenção do secretário-geral socialista, António Costa. Todo o estado maior socialista deverá estar presente para assinalar a passagem de um ano após as eleições legislativas de 30 de janeiro de 2022 que deram a maioria absoluta ao PS. Todo o estado maior, menos Pedro Nuno. A previsão é que o ex-ministro das Infraestruturas se mantenha fora da atividade partidária durante uns meses largos e que depois comece a "fazer política", tal como a Renascença já tinha de resto avançado. Entre os mais próximos do ex-ministro a convicção é que há "muito trabalho para fazer para ajudar o PS a governar bem". Agora e no futuro, porque "não há interesse nenhum em chegar a 2026 com o PS no chão", resumiu um “pedronunista” à Renascença.