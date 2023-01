Ministro João Cravinho "está ferido na sua autoridade política", diz PSD

O PSD considera “altamente preocupantes as revelações” sobre a derrapagem das contas no Hospital Militar de Belém avançadas pelo Expresso. Segundo o jornal, o ex-ministro da Defesa e atual ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, foi informado em março de 2020 de que o custo das obras no antigo Hospital estava a derrapar.

Porém, o governante tem dito que desconhecia a derrapagem de mais de dois milhões de euros.

"O que conta é a responsabilidade política", atira Paulo Rangel em conferência de imprensa, acusando o ministro de nada ter feito para evitar ou travar a derrapagem.

Para o vice-presidente do PSD, o “Governo está ocupado a lamber as suas próprias feridas”.

Para Rangel, o ministro dos Negócios Estrangeiros “está ferido na sua autoridade política, mas tem que ser o Governo a assumir que fracassou”.

“Vemos uma degradação do ambiente político cada vez mais intensa.”

A comissão parlamentar de Defesa aprovou sexta-feira, com a abstenção do PS, a audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, e do secretário de Estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, sobre a investigação "Tempestade Perfeita".





Obra passou de 750 mil euros para 3,2 milhões

A operação "Tempestade Perfeita" foi desencadeada em dezembro pela Polícia Judiciária, em coordenação com o Ministério Público, e resultou em cinco detenções, entre as quais três altos quadros da Defesa e dois empresários, num total de 19 arguidos, que respeita ao período em que João Gomes Cravinho tutelou aquele ministério.

Um dos cinco detidos é o ex-diretor-geral de Recursos da Defesa Nacional Alberto Coelho, alegadamente envolvido na derrapagem nas obras de requalificação do Hospital Militar de Belém.

Em causa estão gastos de cerca de 3,2 milhões de euros na empreitada para reconverter o antigo Hospital Militar de Belém, em Lisboa, num centro de apoio à Covid-19, obra que tinha como orçamento inicial 750 mil euros.

A derrapagem foi revelada por uma auditoria da Inspeção-Geral da Defesa Nacional (IGDN), que visou a atuação de Alberto Coelho.

[em atualização]