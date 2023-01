Costa mantém confiança no "ministro das Finanças e na seleção" de andebol

O primeiro-ministro, António Costa, mantém a confiança no ministro das Finanças, Fernando Medina,

No final do jogo de andebol entre Portugal e Cabo Verde, a contar para o Mundial que decorre na Suécia, António Costa foi questionado sobre a polémica que envolve Fernando Medina num alegado caso corrupção na Câmara de Lisboa.

Sem querer fazer grandes comentários, o primeiro-ministro reforçou a confiança.

“Estamos aqui para falar do andebol e eu fora de Portugal não faço comentários sobre política interna”, começou por referir António Costa.

Questionado novamente se mantêm a confiança no ministro das Finanças, o primeiro-ministro respondeu: “Sim, no ministro das Finanças, na nossa seleção, no presidente da Federação e na capacidade que Portugal vai ter para continuar aqui a lutar pelo melhor resultado possível no Mundial”.

António Costa falava em declarações à RTP3, na Suécia, no final do jogo da selecção nacional de andebol com Cabo Verde, jogo que acabou com uma vitória para os portugueses por 35-23.