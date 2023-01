Tribunal Constitucional pronuncia-se sobre eutanásia a 30 de janeiro

A decisão do Tribunal Constitucional (TC) sobre o diploma da eutanásia vai ser conhecida a 30 de janeiro, apurou a Renascença.

O Presidente da República enviou no início do mês o diploma da eutanásia para apreciação do TC.

Marcelo Rebelo de Sousa questiona a nova definição de "doença grave e incurável", em detrimento de "doença fatal".

O chefe de Estado referiu, em nota publicada no site da Presidência, que "a certeza e a segurança jurídica são essenciais no domínio central dos direitos, liberdades e garantias".

O objetivo é assegurar que o novo diploma da eutanásia "corresponde às exigências formuladas em 2021" quando o Tribunal Constitucional vetou a lei.