Medina pede à PGR para ser ouvido no caso das buscas na Câmara de Lisboa

O ministro das Finanças, Fernando Medina, anunciou esta quinta-feira que pediu à Procuradoria-Geral República (PGR) para ser ouvido no caso das buscas na Câmara de Lisboa, relativas a um alegado saco azul do PS.

O antigo autarca de Lisboa garante, numa declaração aos jornalistas, que não tem "conhecimento de nenhuma investigação em curso" nem nunca foi chamado "a prestar qualquer esclarecimento em nenhum processo de natureza judicial dos vários que têm vindo a público".

Fernando Medina admite que é sua "obrigação contribuir para o esclarecimento da situação", por isso pediu esta quinta-feira à procuradora-geral da República "que possa ser ouvido no processo que aparentemente é referido que existe", declarou.

O ministro das Finanças tenciona "poder expressar todos os esclarecimentos que o Ministério Público entenda necessários".

"Sou aliás o principal interessado em fazê-lo, em poder contribuir com o que possa saber para o esclarecimento total e integral daquilo que o Ministério Público entenda. Como até agora não fui ouvido, não fui chamado a nenhum processo que desconheço que exista verdadeiramente, só faço fé no que vem na comunicação social, entendi dirigir este pedido à procuradora-geral da República", argumenta.

Fernando Medina foi questionado pelos jornalistas porque contratou Joaquim Morão, histórico socialista e ex-autarca de Castelo Branco e Idanha-a-Nova, para a gestão de obras na Câmara de Lisboa.

O antigo autarca da capital assume que a decisão foi sua. "As razões que levaram à contratação, à minha decisão de que Joaquim Morão trabalhasse na Câmara de Lisboa durante um período, estão expressas de forma muito clara no despacho que assinei naquele momento, no ano de 2015", respondeu.