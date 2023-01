Medina pede à PGR para ser ouvido no caso das buscas na Câmara de Lisboa

"Sou aliás o principal interessado em fazê-lo, em poder contribuir com o que possa saber para o esclarecimento total e integral daquilo que o Ministério Público entenda. Como até agora não fui ouvido, não fui chamado a nenhum processo que desconheço que exista verdadeiramente, só faço fé no que vem na comunicação social, entendi dirigir este pedido à procuradora-geral da República", argumenta.

O ministro das Finanças anunciou esta quinta-feira que pediu à Procuradoria-Geral República (PGR) para ser ouvido no caso das buscas na Câmara de Lisboa , relativas a um alegado saco azul do PS. Fernando Medina diz estar de consciência tranquila.

Fernando Medina diz ter " consciência clara que de todas as decisões que tomei foram na defesa do interesse público e dentro da legalidade ".

O antigo autarca da capital assume que a decisão foi sua. "As razões que levaram à contratação, à minha decisão de que Joaquim Morão trabalhasse na Câmara de Lisboa durante um período, estão expressas de forma muito clara no despacho que assinei naquele momento, no ano de 2015", respondeu.

“O Ministério Público acredita que o objetivo do esquema visou a angariação de dinheiro em obras públicas, com subornos de empreiteiros, para o financiamento ilícito do PS, através dos chamados sacos azuis”, referiu a TVI.

Segundo a TVI, em causa estarão “a viciação das regras para a contratação de um histórico do PS de Castelo Branco com vista à gestão das obras públicas na capital”.

Ainda de acordo com a estação de televisão, a PJ realizou buscas no departamento de Urbanismo da Câmara de Lisboa e nas casas e empresas de dois empresários de Castelo Branco, suspeitos de participarem num esquema de angariação de fundos para estruturas do Partido Socialista.

“Os alvos, por suspeitas de corrupção, são Joaquim Morão, histórico socialista e ex-autarca de Castelo Branco e de Idanha-a-Nova, e o seu amigo António Realinho, empresário da mesma zona do país, que até já cumpriu pena de prisão por burla”, segundo a TVI.

Hoje de manhã, em declarações aos jornalistas à margem da inauguração do novo escritório de uma empresa em Lisboa, o atual presidente do município da capital, o social-democrata Carlos Moedas, disse que as buscas realizadas na terça-feira “se referem a mandatos anteriores”, assegurando que a autarquia “vai colaborar obviamente com a justiça".



Questionado sobre se os executivos anteriores incluem também os do atual primeiro-ministro, António Costa, enquanto presidente da Câmara de Lisboa, Moedas afirmou: "Não lhe posso confirmar mais nada".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira que a investigação que envolverá o ministro das Finanças enquanto autarca de Lisboa é só isso mesmo, uma investigação e que daí a tirar a conclusão de que não tem condições políticas para se manter no cargo "vai uma distância".