Ministra da Agricultura desconhecia conta conjunta arrestada de Carla Alves

Apesar da insistência dos deputados, a ministra da agricultura Maria do Céu Antunes deu sempre as mesmas explicações sobre a ex. secretaria de Estado, Carla Alves durante a comissão parlamentar de Agricultura e Pescas.

A ministra que falava, esta quarta-feira, aos deputados, garantiu que só soube da conta conjunta arrestada da ex-secretaria de Estado quando foi contactada pelo Correio da Manhã e que a Secretaria de Estado lhe confirmou que os rendimentos de Carla Alves estavam todos declarados.

Apesar das explicações de Maria do Ceu Antunes, o deputado do PSD, João Moura fez questão, durante a comissão parlamentar, de apontar outros casos que envolvem a ex-governante.

“Suspeitava da apropriação ilícita de 68 mil euros por causa da gestão de uma associação à qual pertencia sobre a raça bisara. E, portanto, isto está-lhe no currículo”, apontou o deputado social-democrata que lembrou, ainda, que Carla Alves teve problemas com a gestão de fundos comunitários numa empresa que “passava faturas de formação que a engenheira Carla Alves não chegava a dar”.

“Começa-se a perceber que mais que um grande currículo, a engenheira Carla Alves tem um grande cadastro”, acusou.

Perante as acusações, Maria do Céu Antunes insistiu que Carla Alves era a pessoa mais bem indicada para o cargo e que reunia todas as condições.

“Depois de ter passado pelo processo de escrutínio da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP) e de ter estado 4 anos ao serviço da agricultura portuguesa, nada indiciava que (Carla Alves) não reunisse as condições para o fazer”, esclareceu a ministra. “ Foi nesse pressuposto que lhe fiz o convite e foi nesse pressuposto que a própria reconheceu ter condições para o fazer”, acrescentou.

A ministra da agricultura foi ouvida, esta quarta-feira, no parlamento a propósito da polémica que envolveu a ex-secretária de Estado do seu ministério.

Carla Alves presentou a demissão no dia seguinte a tomar posse, a 5 de janeiro, depois de ter sido tornado público o arresto de contas bancárias que tinha em conjunto com o marido, ex. autarca de Vinhais.