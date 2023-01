Exercício do Direito de resposta nos termos do art. 24.º da Lei da Imprensa – artigo de 23 de dezembro de 2022 pelas 16.36H, da “Renascença” online, da autoria de Tomás Anjinho Chagas, texto com o título “O estranho caso do deputado do Chega que “não consegue” livrar-se de uma empresa”, acompanhado de uma fotografia do hemiciclo da Assembleia da República.

A informação constante do artigo de 23 de dezembro de 2022 pelas 16.36H, da “Renascença” online, da autoria de Tomás Anjinho Chagas, texto com o título “O estranho caso do deputado do Chega que não consegue livrar-se de uma empresa”, não é precisa e pode induzir em erro o leitor ao sugerir gratuitamente que o deputado Jorge Galveias se encontra em incumprimento de alguma norma legal ou directiva partidária. Em consequência fere a honra e o bom nome do deputado Jorge Galveias.

Desde logo não há qualquer ilegalidade na circunstância de ter participação social numa empresa e manter o regime de exclusividade; por outro lado, também não existe qualquer contradição com o defendido pelo CHEGA, porque o Deputado em causa não aufere qualquer remuneração decorrente da sua participação nessa empresa. Aliás, como é referido na peça em causa, o deputado em entrevista afirmou: “Eu posso mostrar-lhe as minhas declarações de IRS, eu nunca recebi um tostão de lá. Antes pelo contrário, ficaram a dever-me dinheiro”. E, por fim, não existe qualquer estranheza na circunstância do deputado não conseguir extinguir a sociedade empresarial de que faz parte na medida em que não se trata de uma sociedade unipessoal, carecendo da intervenção da pessoa que é sua sócia e que se encontra em parte incerta. Inclusivamente a situação já está a ser resolvida judicialmente.

Jorge Galveias, Deputado à Assembleia da República vem, nos termos legalmente previstos, solicitar a publicação do presente Direito de Resposta.