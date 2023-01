Caso Alexandra Reis. CEO da TAP não contactou Finanças, mas admite que Ministério pode ter sabido

A presidente executiva da TAP garantiu esta quarta-feira que não contactou diretamente o Ministério das Finanças no caso da indemnização de meio milhão de euros paga à antiga administradora Alexandra Reis que foi, posteriormente presidente da NAV e se secretária de Estado.

“O meu principal contacto foi o Secretário de Estado das Infraestruturas. Segundo o meu entendimento, havia uma coordenação entre os Ministérios das Infraestruturas e das Finanças, mas eu não contactei diretamente as Finanças”, assegurou Christine Ourmières-Widener, que está a ser ouvida na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, numa audição requerida pelo Chega.

Ainda assim, a presidente executiva da transportadora aérea, admite que as Finanças possam ter tido conhecimento do caso, até porque “o acionista acompanhou toda a prova negocial”, apesar dos contactos terem sido feitos pelo então secretário de Estado das Infraestruturas, e que as decisões tomadas foram recomendadas por advogados.

“Toda a comunicação que fizemos e toda a discussão foi completamente recomendada por advogados. Eu sou uma CEO, não sou uma advogada, estou a gerir uma organização muito complexa, é por isso que contrato advogados. Tudo o que fizemos foi recomendado por advogados, incluindo a comunicação que foi publicada”, afirmou Christine Ourmières-Widener.

A responsável disse ainda que “não fiz nada sem ser por escrito”, garantindo que existem documentos e “provas escritas”.

“Há provas escritas do conhecimento [do acionista] neste processo, das diferentes etapas da discussão e da aprovação final”, mencionou.