"Crise" na Juventude Socialista? Jotas criticam falta de “irreverência” e “incapacidade” de marcar a agenda

Poucas semanas depois de ser reeleito - sem oposição -, o secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, é o centro das críticas dos militantes da própria JS. Apesar de garantirem que o problema “não é pessoal”, socialistas lamentam a “incapacidade de liderar a agenda política” e a “falta de arrojo” da atual liderança.

A Comissão Nacional da JS reuniu-se no passado dia 8 de janeiro pela primeira vez desde que Miguel Costa Matos reconquistou a liderança. À Renascença, ´jotas` presentes falam num encontro “longe de ser pacífico”, “intenso” e onde o desconforto se fez sentir.

As críticas à recém-eleita direção desdobram-se em dois grandes pontos: “incapacidade de liderar a agenda política” e falta de mulheres nas listas apresentadas pelo líder a 8 da janeiro - o que consideram um contrassenso para um partido “que se diz feminista”.

Há ainda lamentos no que à descolagem do executivo diz respeito. “A JS tem tido dificuldades em afastar-se do Governo”, atira um jovem socialista. “Somos a JS, não somos o Governo”, reitera outro. As setas são apontadas, sobretudo, às áreas da habitação e do emprego, onde se assinala a “incapacidade de trazer avanços”.

“Temos de defender as causas porque elas estão certas, não porque são convenientes”, defende-se nos corredores da sede da Rua Rodrigo da Fonseca. A JS é a academia de formação do PS e olhando para o histórico de líderes, podemos ver nomes como Pedro Nuno Santos, Duarte Cordeiro ou João Torres.

No entanto, pede-se uma descolagem da ´jota` em relação ao partido: “Em vez de dizermos sempre 'yes', é tempo de dizer também 'no'”, exclama-se na JS. “Falta um certo grau de arrojo e irreverência”, apontam alguns, “caráter progressista encontra-se inibido”, assinalam outros.

Apesar da maioria dos socialistas ouvidos pela Renascença garantirem que estas queixas “não são pessoais” e que tudo se prende com divergências em relação ao caminho tomado pela JS, há quem critique “o excesso de protagonismo” de Miguel Costa Matos ou a “incapacidade de lidar com a crítica”.

A composição das listas é também um alvo. “Há falta de mulheres” nos lugares de direção e a formação “é demasiado masculinizada”, indicam.

Oposição interna? Não houve. Mas “não foi por medo”, garantem

Apesar de todas estas críticas, ninguém foi capaz de apresentar alternativa à lista de Miguel Costa Matos. No dia 18 de dezembro de 2022, o atual secretário-geral foi a votos sem contestação interna, visto que não existiu um outro candidato a entrar na corrida.

Os que agora criticam acreditam que “existem muitas formas de expressar discordância” e “maneiras diferentes de demonstrar desagrado”, sem clarificar se havia condições para existir uma alternativa.

Medo? “Isso não”, garantem. E usa-se a história para justificar a falta de corpo da oposição interna. “Na JS não há confronto disputado há, pelo menos, 16 anos”,

“Nunca sentimos que houvesse necessidade de partir para um processo de divisão da JS”, defendem-se os que estão descontentes com o rumo da juventude partidária afeta ao PS.

A ideia, dizem, era dar “um voto de confiança” em Miguel Costa Matos e esperar que o atual secretário-geral da JS ouvisse os militantes, mas os opositores acreditam que isso não aconteceu. “Nunca senti disponibilidade para reconhecer que há desconforto”, lamenta fonte socialista à Renascença. “Não correspondeu a essa confiança”, queixa-se outra.

A tese dominante é a de que a questão é política, não pessoal, mas as respostas sobre o que se pede que mude são vagas. “A JS devia ter ação firme na habitação e educação, por exemplo”.

Costa Matos fala em reunião “saudável” e dispara: “quando se fala em lugares há sempre frustração”

A versão relatada por estes militantes sobre a reunião de 8 de janeiro não corresponde à do atual secretário-geral da Juventude Socialista. Miguel Costa Matos tem uma leitura diferente dos acontecimentos: “É natural e saudável haver diferentes opiniões sobre diferentes temas”, explica em declarações à Renascença.

Na ótica do líder da JS a reunião foi “normal e saudável” e desfere: “quando se fala de lugares há sempre decisões difíceis e frustrações”, sugerindo que os insatisfeitos discordam, sobretudo, dos respetivos lugares das listas e não com as políticas.

“As críticas que existem, quando são sobre pessoas, são o que são. Temos de as ouvir e construir uma maioria ampla. Quando são sobre ideias, tem de se tentar entender as propostas mais justas e avançar”, justifica o dirigente da Juventude Socialista reeleito em dezembro.

As críticas sobre a “incapacidade” de marcar a agenda esbarram também na atual liderança. Costa Matos admite que “o que está feito não chega” e que há “um longo caminho que tem de ser feito”, mas considera que há várias “conquistas muito importantes”, elencando a reformulação do programa Porta 65, o congelamento das propinas e a criação do complemento de deslocação, entre outras. E fala num progresso “indesmentível”.

Incapacidade de lidar com os críticos internos? “Se não ouvisse, as reuniões não teriam qualquer tipo de críticas”, seca Miguel Costa Matos, que pede uma oposição construtiva. “Abomino tanto os 'yes man' , como os que vão pela crítica bota-abaixo”.

Quanto à “masculinização” das listas, Costa Matos reconhece que há um caminho a ser feito, mas não na JS. Para falar do tema, afasta-se e fala do problema em geral. “Há sempre falta de mulheres na política. Até chegarmos a 50/50 vai sempre haver”, defende.

Com o tom e a quantidade de críticas que lhe são apontadas, o secretário-geral da JS não compreende como é que não existiu nenhuma lista alternativa no momento das eleições internas. “Terá de perguntar às pessoas que lhe fizeram essas declarações”, ironiza Costa Matos.

Sobre um eventual assalto ao poder, Costa Matos nem coloca a hipótese: “Porquê? Eu fui reeleito há um mês com 80% dos votos”. O recém reeleito líder da JS acredita que isso não é sequer “algo desejado pelos militantes”.