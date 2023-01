Parlamento debate limites e amnistias para multas por falta de pagamento de portagens

A IL leva esta quinta-feira a debate no Parlamento vários diplomas para "descomplicar a vida das pessoas", entre os quais impor um limite para as contraordenações pela falta de pagamento de portagens e uma amnistia para processos em curso.

"Aquilo que queremos é descomplicar a vida das pessoas, descomplicar a vidas dos pequenos negócios e iremos fazê-lo eliminando um conjunto de obrigações que ou não fazem sentido ou já ninguém as aplica, tirando os fiscais que vão lá ver e que depois deixam as multas", sintetizou, em declarações à agência Lusa, o deputado liberal Carlos Guimarães Pinto em antecipação deste debate.

Para o agendamento da IL - que apresenta mais de uma dezena de projetos de lei - foram arrastados também vários diplomas do PAN, do Chega, do Livre e do BE.

Além das pequenas "alfinetadas e burocracias" que "servem apenas para gerar um conjunto de multas" e com as quais o partido quer acabar, Carlos Guimarães Pinto destacou dois temas que "são coisas grandes", o primeiro dos quais as contraordenações pela falta de pagamento de portagens que é "uma drama" para muitas pessoas.

"Recebi relatos de dezenas e dezenas de pessoas desesperadas com multas astronómicas. Tive pessoas que me disseram que já não podem ter nada em seu nome, que viram a casa penhorada por causa disso, até casos um pouco mais trágicos. Isto destrói a vida das pessoas e aquilo que vamos propor é que haja um limite muito claro ao tamanho das multas que podem ser aplicadas", referiu.

Amnistia para processos em curso

A proposta da IL é que o limite da contraordenação "seja o triplo do valor original da portagem" em falta, defendendo ainda uma amnistia para os processos em curso.

"Disponibilizamo-nos para discutir estes pormenores em especialidade, mas acho que vai ser importante na votação dar um sinal a estas pessoas que a Assembleia da República está consciente do seu problema e que vai ser encontrada uma solução", apelou.

Referindo que também o BE apresentou uma proposta no mesmo sentido, o deputado da IL tem expectativa que os deputados "tenham atenção a este problema e que, certamente discordando nos detalhes, consigam acordar numa forma de o resolver".

O BE propõe uma amnistia a todos os contribuintes que tenham processos fiscais pela falta de pagamento de portagens, defendendo ainda o fim da "situação incompreensível do Estado se colocar como o cobrador de empresas privadas".