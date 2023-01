Joaquim Pinto Moreira vai renunciar ao cargo de "vice" do grupo parlamentar do PSD

Joaquim Pinto Moreira vai renunciar ao cargo de "vice" da bancada parlamentar do PSD, revelou esta quinta-feira o líder social-democrata, Luís Montenegro, em entrevista à SIC.

O deputado deixa a vice-presidência do grupo parlamentar após ter sido alvo de buscas no âmbito da Operação Vórtex.

Luís Montenegro explica que a decisão foi tomada em diálogo com o Joaquim Pinto Moreira.



"O deputado Pinto Moreira vai renunciar hoje mesmo à sua posição de vice-presidente do grupo parlamentar do PSD, não por ter uma imputação sobre ele, mas porque passadas 60 horas da diligência das autoridades judiciárias na qual não levaram nenhum documento a não ser o telefone ou o computador sem ser pedido levantamento da imunidade parlamentar, não podemos ficar eternamente à espera. Isto foi combinado entre mim e ele na terça-feira. Há uma dimensão política que não vamos escamotear", afirmou o líder do PSD.



