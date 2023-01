Governo vai mesmo reavaliar estatuto de utilidade turística da World of Wine

A reavaliação da concessão do estatuto de utilidade turística à World of Wine vai mesmo avançar independentemente do recuo da ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques, que já não vai trabalhar para a empresa.

A informação foi avançada à Renascença por fonte do Ministério da Economia.

A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques anunciou esta quinta-feira que não vai trabalhar para um o grupo Fladgate Partnership, após o primeiro-ministro ter considerado que violou a lei das incompatibilidades de ex-titulares de cargos políticos.



