Futuros governantes terão de responder a inquérito e assinar "declaração de honra"

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira o mecanismo de escrutínio prévio de personalidades convidadas a fazer parte do Governo. O próximo membro do executivo já terá de responder a este "instrumento de avaliação política".

"Foi aprovada a resolução que estabelece um questionário de verificação prévia à propositura de membros do Governo ao senhor Presidente da República, que deve ser preenchido pelas personalidades convidados pelo primeiro-ministro ou indigitadas para integrar o Governo", avançou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, em conferência de imprensa.

"Este questionário é constituído por 34 perguntas e esse documento constitui uma ferramenta de avaliação política no âmbito do processo de designação e que inclui uma declaração de compromisso de honra", adiantou Mariana Vieira da Silva.

A ministra da Presidência sublinha que este mecanismo de escrutínio, aprovado após vários casos no Governo, tem como objetivo fortalecer o processo de verificação dos futuros elementos do executivo.

“Em face da responsabilidade política inerente ao exercício de cargos públicos e do ponderoso grau de exigência e de responsabilização a que aqueles que querem assumir funções políticas se encontram sujeitos, este mecanismo adicional de escrutínio tem como objetivo robustecer o processo de verificação das condições e exigências inerentes à assunção de funções para as quais são propostos, em benefício do escrutínio democrático e da confiança dos cidadãos no sistema político nacional”, declarou Mariana Vieira da Silva.



Questionário vai abranger cinco áreas:

Atividades atuais e atividades anteriores que o indigitado tem ou teve;

Impedimentos ou eventuais conflitos de interesse;

Situação patrimonial;

Situação fiscal;

Responsabilidades penais ou outro tipo de processos.