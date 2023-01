Ex-secretária de Estado Rita Marques já não vai trabalhar para Grupo Fladgate

A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques já não vai trabalhar para um o grupo Fladgate Partnership após o primeiro-ministro ter considerado que violou a lei das incompatibilidades de ex-titulares de cargos políticos. Na sequência da polémica em torno da sua passagem do Governo para uma empresa do setor do turismo, Rita Marques recuou e rejeitou o convite para integrar a administração do grupo Fladgate. Numa mensagem publicada na rede social Linkedin, Rita Marques entende, após analisar o regime jurídico de incompatibilidades, "que nenhum obstáculo se colocava à assunção daquelas funções". No entanto, desistiu dos planos para integrar o Grupo Fladgate por não estarem reunidas as condições de aceitar.

“Nos últimos dias, o meu nome surgiu envolto num elevado fluxo noticioso que não se coaduna com os valores que defendo. Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei, entendo que não tenho condições de aceitar, nesta altura, o convite que me foi dirigido, e que previa que eu iniciasse funções a 16 de janeiro”. A ex-secretária de Estado do Turismo garante que não teve, no desempenho das suas funções no Governo, "qualquer papel na atribuição de incentivos financeiros ou sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual" ao Grupo Fladgate. "E não tive qualquer intervenção direta em matéria da qual tenha resultado um benefício concreto para aquela Sociedade, já que, como é público, limitei-me a confirmar a utilidade turística a um empreendimento turístico que goza de estatuto de “Projeto de Interesse Nacional - PIN” e cuja utilidade turística tinha sido conferida antes de eu iniciar funções de Secretária de Estado", argumenta.