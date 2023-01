Estatuto de utilidade turística da World of Wine reavaliado, apesar de recuo de Rita Marques

A reavaliação da concessão do estatuto de utilidade turística à World of Wine vai mesmo avançar independentemente do recuo da ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques, que já não vai trabalhar para a empresa.

A informação foi avançada à Renascença por fonte do Ministério da Economia.

A ex-secretária de Estado do Turismo Rita Marques anunciou esta quinta-feira que não vai trabalhar para o grupo Fladgate Partnership, que detém a World of Wine, após o primeiro-ministro ter considerado que violou a lei das incompatibilidades de ex-titulares de cargos políticos.



Na sequência da polémica em torno da sua passagem do Governo para uma empresa do setor do turismo, Rita Marques recuou e rejeitou o convite para integrar a administração do grupo Fladgate.



Numa mensagem publicada na rede social Linkedin, Rita Marques entende, após analisar o regime jurídico de incompatibilidades, "que nenhum obstáculo se colocava à assunção daquelas funções".



No entanto, desistiu dos planos para integrar o Grupo Fladgate por não estarem reunidas as condições de aceitar, devido à polémica pública.



“Nos últimos dias, o meu nome surgiu envolto num elevado fluxo noticioso que não se coaduna com os valores que defendo. Considerando que a minha carreira profissional tem sido sempre pautada pela competência, pelo rigor, por estritos princípios e valores éticos, e pelo cumprimento incondicional da lei, entendo que não tenho condições de aceitar, nesta altura, o convite que me foi dirigido, e que previa que eu iniciasse funções a 16 de janeiro”.