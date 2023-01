​Autarca defende nomeação de namorado de secretária de Estado. “O Rui tem capacidade fora do normal”

“Aquilo que fizemos foi encontrar uma solução de alguém que preenchia os requisitos legais, mas que também tem uma capacidade e um conhecimento fora do normal. O Rui [Laranjeira] tem praticamente 30 anos ao serviço do sistema de Proteção Civil, enquanto comandante dos Bombeiros e outras funções nos Bombeiros e na Autoridade de Proteção Civil”, afirma Frederico Rosa.

Em declarações à Renascença , o autarca explica que o anterior coordenador de Proteção Civil Municipal pediu a exoneração do cargo, por motivos pessoais, e foi preciso encontrar uma solução rápida.

O presidente da Câmara do Barreiro, Frederico Rosa, garante que a nomeação de Rui Laranjeira para coordenador da Proteção Civil não está relacionada com o facto de ser namorado da secretária de Estado, Patrícia Gaspar.

O presidente da Câmara do Barreiro garante que foi tudo definido em reuniões de câmara, sem condições especiais para Rui Laranjeira.

Frederico Rosa garante que a questão da ligação pessoal à secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, nunca foi abordada, nem com Rui Laranjeira nem com a governante.

O caso acaba por surgir no meio de outros divulgados nos últimos dias e o autarca barreirense não tem dúvidas de que o assunto será tema de discussão política, muito provavelmente já na reunião da Assembleia Municipal agendada para esta quinta-feira à noite.

Rui Laranjeira deverá iniciar funções na próxima segunda-feira, dia 16.

A notícia foi avançada pela Sábado. De acordo com a revista, nas últimas eleições autárquicas, Patrícia Gaspar foi mandatária do socialista Frederico Rosa, que viria a ser eleito no Barreiro.

A Renascença contactou a secretária de Estado da Proteção Civil, que para já não se quer pronunciar sobre o assunto.