Autarca de Espinho suspeito de corrupção renuncia ao mandato

O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, renunciou ao mandato autárquico, avançou o próprio no Facebook. "Na sequência das diligências efetuadas no âmbito da Operação Vórtex, tomei, de livre e espontânea vontade, a decisão de renunciar, com efeitos imediatos, ao mandato para o qual fui eleito na Câmara Municipal de Espinho", escreveu, indicando que abandona também funções nas instituições ligadas à autarquia e no Partido Socialista. O autarca encontra-se detido desde terça-feira por suspeitas de corrupção, sendo um dos cinco arguidos do caso, no âmbito da Operação Vórtex da Polícia Judiciária. Miguel Reis, arquiteto de 45 anos, era membro da Comissão Nacional do PS e chegou à presidência da Câmara Municipal de Espinho nas eleições autárquicas de 2021. Diz que toma a decisão de "consciência absolutamente tranquila", reiterando "de forma inequívoca" a sua inocência.

O agora ex-autarca de Espinho condena ainda a notícia avançada esta quinta-feira de que a Polícia Judiciária fotografou entregas de dinheiro vivo envolvendo Miguel Reis, que terá sido vigiado, escutado e apanhado com empresários por investigadores da PJ, dizendo sentir "particular repulsa" pela manchete do "Correio da Manhã". Na base da sua decisão, Miguel Reis diz querer "resguardar a família" da exposição mediática e salvaguardar o funcionamento da autarquia de Espinho, mostrando-se "disponível para colaborar de forma ativa com as autoridades no apuramento dos factos e da plena extensão e alcance desta investigação", confiando que "a verdade será integralmente restituída".