"No geral condizente". Marcelo recebeu projeto de Costa para o escrutínio de novos governantes

O Presidente da República recebeu esta quarta-feira do primeiro-ministro um "projeto de apreciação prévia de requisitos jurídicos" para governantes que é "no geral condizente" com a sua posição, disse à Lusa fonte de Belém.

Segundo fonte de Belém, "o Presidente da República recebeu esta manhã do primeiro-ministro um projeto de apreciação prévia de requisitos jurídicos para o exercício de funções governativas, no geral condizente com a posição que havia transmitido ao chefe do Governo no passado dia 6 de janeiro".

"O Presidente da República aguarda a versão definitiva a aprovar amanhã [quinta-feira]em Conselho de Ministros", acrescentou a mesma fonte.