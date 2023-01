Governo vai reapreciar despacho da ex-secretária de Estado do Turismo

O novo secretário de Estado do Turismo, Nuno Fazenda, vai reapreciar o despacho assinado pela sua antecessora à empresa para a qual vai trabalhar, agindo "em conformidade" com o que foi dito pelo primeiro-ministro no parlamento.

"Sobre esse tema já tudo foi dito, nomeadamente hoje no parlamento e, portanto, nós vamos agir em conformidade com aquilo que hoje foi dito, designadamente pelo senhor primeiro-ministro", afirmou o governante à margem da tomada de posse do presidente da Associação de Turismo do Porto, Luís Pedro Martins, no Porto.

Nuno Fazenda assumiu que vai reapreciar a "conformidade daquilo que foi o despacho feito na altura".

Portanto, acrescentou, "vamos reapreciar e avaliar com toda a naturalidade, com toda a tranquilidade e, no fundo, seguir a orientação daquilo que hoje foi dito no parlamento".