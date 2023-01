Presidente de Câmara de Espinho detido por suspeita de corrupção

O presidente da Câmara Municipal de Espinho e mais quatro pessoas foram detidas esta terça-feira, no âmbito de uma operação da Polícia Judiciária.

A informação foi inicialmente avançada pela RTP e já confirmada à Renascença por fonte policial. Os outros detidos são um funcionário da autarquia e três empresários.

As autoridades confirmam a existência de uma operação, denominada "Vórtex", "para cumprimento de mandados de detenção e de buscas, no âmbito de investigação da criminalidade económico-financeira", lê-se no comunicado.

"Foram executadas cerca de duas dezenas de buscas, domiciliárias e não domiciliárias, que visaram os serviços de uma autarquia local, residências de funcionários da autarquia e diversas empresas sedeadas nos concelhos de Espinho e Porto", acrescenta a nota.

Os detidos são suspeitos da prática dos crimes de corrupção ativa e passiva, prevaricação, abuso de poderes e tráfico de influências.

"A investigação versa sobre projetos imobiliários e respetivo licenciamento, respeitantes a edifícios multifamiliares e unidades hoteleiras, envolvendo interesses urbanísticos de dezenas de milhões de euros, tramitados em benefício de determinados operadores económicos", adianta ainda o comunicado.

Miguel Reis foi eleito presidente da Câmara de Espinho, distrito de Aveiro, pelo PS nas autárquicas de 2021.



[em atualização]