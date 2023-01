Caso Alexandra Reis. PS vai viabilizar comissão de inquérito à TAP

O presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista (PS) anunciou esta terça-feira que o partido em maioria vai viabilizar uma comissão parlamentar de inquérito à TAP com base na proposta do Bloco de Esquerda (BE).

"O grupo parlamentar do PS entende que é mais conveniente viabilizar a comissão do Bloco de Esquerda", adiantou Eurico Brilhante Dias em conferência de imprensa no Parlamento.

Tanto o BE como o Chega tinham apresentado projetos de comissão de inquérito no seguimento do caso envolvendo a ex-secretária de Estado Alexandra Reis, que levou à demissão do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.





