World of Wine recebeu fundos europeus com Rita Marques no Governo

O projeto World of Wine, de Vila Nova de Gaia, recebeu mais de cinco milhões de euros de fundos europeus. Trata-se de um projeto que vai ser gerido pela ex-secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que lhe atribuiu utilidade turística definitiva enquanto governante.

De acordo com o semanário Expresso, que cita dados do portal Mais Transparência, a atribuição de fundos comunitários teve lugar enquanto Rita Marques esteve no executivo socialista.

Contactada pelo Expresso, Rita Marques diz desconhecer esses eventuais apoios.