Marcelo já respondeu a Costa (por carta) sobre mecanismo de escolha de governantes

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já respondeu ao primeiro-ministro, António Costa, sobre a proposta de melhoria do mecanismo de escolha dos membros do Governo, apurou a Renascença.

Marcelo Rebelo de Sousa recebeu uma missiva de António Costa com ideias para melhorar o processo de nomeação de ministros e secretários de Estado. A resposta seguiu também por carta na passada sexta-feira, mas ainda não são conhecidos mais pormenores.

A proposta de melhoria do mecanismo de escolha de governantes surge na sequência das últimas polémicas no Governo, que levaram à demissão das secretárias de Estado do Tesouro e da Agricultura e do ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos.

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou na semana passada, durante o debate da moção de censura ao Governo, que ia propor ao Presidente da República uma mudança no sistema de nomeação de ministros e secretários de Estado, para tentar evitar "casos e casinhos".