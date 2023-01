José Cardoso defende um “liberalismo de proximidade”

José Cardoso, empresário, 51 anos é o terceiro candidato à liderança da Iniciativa Liberal. “Um partido e um país sem medo da liberdade dos outros” é o lema da moção de estratégia global que leva á convenção dos dias 21 e 22 de janeiro, em Lisboa.

O documento a que a Renascença teve acesso, é focado para a vida interna do partido que José Cardoso quer que esteja focado “nos membros e não na comissão executiva como até agora”.

A candidatura que se apresenta como a Alternativa Liberal aposta numa estrutura interna transparente e eficaz. “Transparência total sobre todo o tipo de remunerações pessoais e transparência total sobre donativos e despesas” são propostas presentes no documento. José Cardoso quer dar mais poder às bases do partido e por isso propõe que devem ser os núcleos territoriais a propor ao conselho nacional os candidatos autárquicos e deve ser atribuído aos núcleos a totalidade das quotas dos membros.

José Cardoso quer rever o programa político do partido e dividi-lo em fichas para tornar mais fácil a sua leitura. O líder que sair desta convenção vai ter de enfrentar três eleições, as regionais na madeira e as europeias e regionais dos açores em 2024. O candidato vai trabalhar para “eleger de forma sustentável, crescendo em votação e elegendo em todas as 3 eleições”.

No capítulo das políticas para o país, e sem apresentar propostas concretas, José Cardoso quer definir a proposta liberal de descentralização, quer apresentar ideias para a reforma da administração pública e para melhorar o funcionamento da justiça.

A entrada na corrida à presidência do partido levou José Cardoso a desistir de se candidatar ao conselho nacional.

A convenção da IL está marcada para 21 e 22 de janeiro em Lisboa. Os outros candidatos à liderança são Carla Castro e Rui Rocha, ambos deputados na Assembleia da República.