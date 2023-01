Votos de pesar no Parlamento. Bloco abstém-se no do Papa Emérito

O voto de pesar relativo ao Papa Emérito foi apresentado pelo presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, e subscrito pelas bancadas do PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Mereceu os votos favoráveis de todas as bancadas e deputados únicos, à exceção do Bloco de Esquerda, que se absteve.



No voto, o Parlamento "expressa o seu profundo pesar pelo falecimento de Bento XVI, endereçando à Igreja Católica e a toda a sua comunidade as mais sentidas condolências".

Também foi votado, por unanimidade, um voto de pesar do PS pela morte da cantora Linda de Suza, que a recorda como "um poderoso ícone da emigração portuguesa".

"A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu pesar pela morte da artista Linda de Suza, reconhecendo a importância que teve para tantas gerações de portugueses em França e para além das suas fronteiras, como um poderoso ícone da emigração portuguesa, enviando aos seus familiares e amigos as mais sentidas condolências", lê-se no voto de pesar.

O voto de pesar cita ainda o "justo reconhecimento" do Presidente francês, Emmanuel Macron, que "considerou Linda de Suza uma 'rainha dos anos 80' e afirmou que a cantora portuguesa 'se encontrou no cruzamento de duas culturas e de duas línguas', afirmando-se como 'um ícone dos destinos cruzados dos nossos dois povos'".

Também por unanimidade foi aprovado um voto de pesar apresentado pela bancada do PS pela recente morte de António Mega Ferreira, aos 73 anos, que se distinguiu como escritor, tradutor, jornalista e gestor cultural.

Na sessão plenária de hoje, foram ainda aprovados por unanimidade votos de pesar do Grupo Parlamentar do PS pelas mortes do diplomata Francesc Vendrell, no passado dia 27 de novembro, e do projecionista ambulante de cinema António Feliciano Inácio.