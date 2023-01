​PS admite mais explicações da ministra da Agricultura. Se não as der, PSD quer demissão

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, diz à Renascença que espera que o PS aprove "o mais rápido possível" a audição de Maria do Céu Antunes.

Questionado se Maria do Céu Antunes tem mais explicações a dar, Eurico Brilhante Dias considera que "essa questão pode-se colocar". São precisamente esses esclarecimentos que as oposições querem que sejam dados no Parlamento. É o caso do PSD que já apresentou um requerimento para ouvir a ministra da Agricultura.

Eurico Brilhante Dias evita falar da eventual demissão de Maria do Céu Antunes, mas abre a porta a esclarecimentos: "Não digo que se fale em eventual demissão, não quero que se entenda isso das minhas palavras. Já sabemos de algo que ela [a ministra] não sabia, que é a afirmação sobre as contas bancárias".

No primeiro São Bento à Sexta de 2023, o líder parlamentar do PS admite que a ministra da Agricultura pode ter mais explicações a dar, na sequência da demissão da secretária de Estado, Carla Alves, que saiu do Governo ao fim de pouco mais de um dia.

Se a ministra "não for rapidamente" ao Parlamento e o esclarecimento "não for cabal", deixará de ter condições para continuar no Governo, defende.

Maria do Céu Antunes, "tornando-se num peso politico negativo elevadíssimo, se não for capaz de dar as explicações mínimas, também a sua posição é insustentável", sublinha Joaquim Miranda Sarmento.

Isto quer dizer exatamente que se "a própria se não for capaz de esclarecer o país só tem um caminho digno que é pedir a demissão", afirma Joaquim Miranda Sarmento, que acrescenta que "se ela não o fizer, o caminho que o primeiro-ministro tem é demitir". O dirigente social-democrata conclui com um "vamos aguardar".

A esta espécie de desafio do PSD para viabilizar a audição de Maria do Céu Antunes no Parlamento, o líder parlamentar do PS não fecha a porta e diz que essa é uma hipótese tal como "viabilizámos noutras circunstâncias".

Eurico Brilhante Dias diz que vai "olhar" para o requerimento do PSD e vai "ver se em função da informação" que tem e da "informação que se pode adicionar" pode ou não viabilizar o pedido dos social-democratas.

O dirigente socialista só não aceita a "circunstância em que nos colocam". Ou seja, como se ao PS não fosse possível "avaliar e votar de forma diferente" e aí, ao PS, "só restava uma opção que era votar sempre a favor".