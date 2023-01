"Não contem com a ideia de dissolver o Parlamento", afirmou esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O chefe de Estado, que falava aos jornalistas à margem do 50.º aniversário do jornal Expresso, considera que o essencial neste momento de crise política é que "o Governo governe", porque tem todas as condições de uma maioria absoluta.

