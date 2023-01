"Não contem com a ideia de dissolver o Parlamento", diz Marcelo

"Não contem com a ideia de dissolver o Parlamento", afirmou esta sexta-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O chefe de Estado, que falava aos jornalistas à margem do 50.º aniversário do jornal Expresso, considera que o essencial neste momento de crise política é que "o Governo governe", porque tem todas as condições de uma maioria absoluta. “Há uma coisa que os portugueses sabem: eu sou de uma estabilidade total em termos institucionais", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, para rejeitar a utilização da chamada "bomba atómica" política. "Primeiro, no sistema português, que não é presidencialista nem parlamentarista, é semi-presidencialista. Segundo, num mundo em guerra e, terceiro, com uma crise económica e social decorrente da guerra. Por isso é que eu expliquei: não contem com a ideia de dissolver o Parlamento quando se estava a ver algum crescendo em alguns setores da opinião pública no sentido de uma visão crítica culminado, inevitavelmente, nessa escalada para a dissolução. Não contem comigo para isso. Contem comigo para ter o mesmo comportamento institucional que tive em sete anos."

Após várias demissões e casos no Governo no espaço de poucas semanas, Marcelo Rebelo de Sousa considera que “estamos todos de acordo com a necessidade de que o Governo governe". "Não sou defensor de situações de crise que conduzam à interrupção da atividade governativa. Disse isso antes de ir para o Brasil e não há razão nenhuma para eu ter mudado de opinião neste espaço de tempo. É preciso que o Governo governe, tem os instrumentos para governar e que encontre soluções de acordo com os juízos políticos do primeiro-ministro para prosseguir esse objetivo", reforça o Presidente da República. A secretária de Estado da Agricultura, Carla Alves demitiu-se ontem, 26 horas depois de ter tomado posse e a oposição pede também a "cabeça" da ministra da Saúde, Maria do Céu Antunes.